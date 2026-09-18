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В округе Приангарья, где погибли двое мужчин, ликвидировали 17 медведей

В Киренском округе Иркутской области, где зверь убил двух мужчин, ликвидировано уже 17 медведей, сообщила администрация округа.

На территории округа наблюдается резкий рост числа появления бурых медведей около населенных пунктов, дачных поселков, а также на грибных и ягодных местах.

За последние недели ликвидировали 17 особей. Их отстреляли по специальным разрешениям.

Ранее в Иркутской области охотники также ликвидировали медведя, который убил двух сборщиков ягод.

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