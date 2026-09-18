Охотовед Волков рассказал, как долго продлится нашествие медведей в Сибири

Еще примерно полтора месяца медведи продолжат активно появляться у населенных пунктов в поисках пропитания. На юге Красноярского края, где хищник убил пенсионерку, кормовая база для животных отсутствует, сообщает ТАСС со ссылкой на слова охотоведа Ермаковского округа Алексея Волкова.

«У нас август–сентябрь — нашествие медведей, если можно так сказать. Животные еще будут выходить к населенным пунктам. Еще примерно полтора месяца у нас будут сложными, будем смотреть, как с этим справляться. Медведь пока не наберет жир до зимней спячки — он никуда не уйдет», — отметил Волков.

Как пояснил охотовед, активность животных связана с недостатком кормовой базы. Есть и перенаселение медведя, но это косвенная причина.

По словам Волкова, на кедрах сейчас нет ни одной шишки. Весь юг края остался без урожая.

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