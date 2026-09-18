Военные Республики Корея не будут участвовать в боевых действиях в Ормузе

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен на пресс-конференции в Сеуле заявил, что возможная отправка южнокорейских военных в район Ормузского пролива не будет связана с участием в боевых действиях, сообщает ТАСС .

«Мы не будем отправлять военных для того, чтобы они приняли участие в войне или вмешались в нее», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Республика Корея, «как и другие страны», вынуждена продумывать меры для защиты своих граждан и обеспечения поставок сырой нефти.

Ли Чжэ Мен также отреагировал на опасения, что отправка военных может означать вовлечение в войну или ее поддержку. Он подчеркнул, что речи об этом нет.

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