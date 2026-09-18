Вирус Ауески мог попасть в вакцину «Мультикан-8» через зараженную кровь

Болезнь Ауески могла попасть в вакцину для собак «Мультикан-8» через зараженную кровь или клеточный субстрат, сообщают « Известия ».

Болезнь Ауески, также известная как псевдобешенство, представляет собой герпесвирус, естественным носителем которого являются свиньи. Для других видов — собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота, пушных зверей — эта инфекция практически всегда заканчивается летально. Зараженные животные становятся тупиковыми хозяевами: заболевание развивается стремительно и приводит к гибели.

Официальная причина попадания вируса в лекарство пока не установлена. Согласно одной из версий, вирус Ауески мог оказаться в вакцине вместе с зараженным клеточным субстратом.

Также рассматривается вероятность того, что вирус был занесен на производство с сырьем животного происхождения.

Ранее компания «Ветбиохим» сообщила об остановке производства линеек вакцин для собак «Мультикан» под номерами 4, 6 и 8 после обнаружения в 20-й серии вируса Ауески.

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