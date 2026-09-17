«Ветбиохим» остановила производство вакцин для собак «Мультикан»

Компания «Ветбиохим» сообщила об остановке производства линеек вакцин для собак «Мультикан» под номерами 4, 6 и 8 после обнаружения в 20-й серии вируса Ауески. В данный момент идет проверка и работа с ветврачами.

«После выявления вируса Ауески в некоторых пробах вакцины „Мультикан-8“ (серия 20) компания считает, что даже потенциальный риск должен быть максимально купирован», — сообщили в пресс-службе компании.

Несколько серий вакцин отозвали сразу после сообщений о гибели собак, которые поступили 18 августа. Речь идет о 20 и 21 сериях «Мультикана-8» и 11 и 12 сериях «Мультикана-6». 16 сентября Россельхознадзор распорядился уничтожить 20-ю серию.

Сейчас специалисты работают над выяснением причин попадания вируса Ауески в вакцину. В компании отметили, что скорбят вместе с хозяевами погибших животных и оказывают им поддержку. Также производитель подозревает возможное организованное деструктивное вмешательство «враждебно настроенных третьих лиц» в процесс создания и реализации вакцины.

Ранее в Сети появилась информация об ухудшении состояния и гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8». Владельцы погибших питомцев сообщили, что им предлагали компенсацию в обмен на отказ от претензий.

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