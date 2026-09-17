Работают на 14%: сыну Михаила Ефремова диагностировали разрушение легких

35-летнему актеру Николаю Ефремову, сыну Михаила Ефремова, диагностировали бронхиальную астму в крайне тяжелой форме. Легкие работают примерно на 14% от нормы, любые физические нагрузки для него опасны, сообщает Mash .

Последние годы Николая мучили приступы удушья и одышка при обычной ходьбе. Уровень кислорода в крови падал до 92%. Последнее обследование показало эмфизему и хронический бронхит, а также практически полное разрушение легких из-за многолетнего курения.

По данным канала, сейчас актеру проводят генно-инженерную биологическую терапию в московской клинике. Несмотря на экстренную госпитализацию, Николай продолжает курить — по семь сигарет в день.

От отца ему передался рассеянный склероз. В прошлом году недуг перешел в тяжелую форму на фоне серьезных травм, которые Николай получил при падении из окна третьего этажа летом 2023 года. Комментировать свое состояние здоровья по телефону он отказался.

При этом «СтарХит» заметил мужчину на сборе труппы театра Никиты Михалкова «Мастерская 12». Он сидел с отцом и другими актерами и выглядел свежим.

«Бред все это! У парня астма, которая в период аллергии обостряется, не нужно придумывать гадости! Ни разу не видела его с сигаретой», — рассказала пресс-секретарь театра Дарья Бурлакова.

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