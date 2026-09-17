Каширский регоператор установил 192 контейнера в Подмосковье за лето

Каширский региональный оператор за три летних месяца установил 192 новых контейнера на обслуживаемых территориях Подмосковья для предотвращения переполнения площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каширский региональный оператор за летний период установил 192 новых контейнера на обслуживаемой территории. Работы направлены на предотвращение переполнения контейнерных площадок.

Для смешанных отходов предназначены 157 емкостей, для раздельного сбора полезных фракций — 11. Еще 24 бункера установили для крупногабаритных отходов. Регоператор также регулярно обновляет и ремонтирует оборудование на контейнерных площадках.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что неплательщики перекладывают ответственность на добросовестных граждан. Неуплата за обращение с отходами сокращает инвестиции в инфраструктуру отрасли. Министерство разъясняет жителям порядок оплаты, предоставляет рассрочки и проводит акции по списанию пеней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.

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