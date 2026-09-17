Эндоваскулярный хирург Владислав Селюкин начал работать в Егорьевске

Владислав Селюкин начал работать в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения регионального сосудистого центра Егорьевской больницы. Он окончил МГУ имени Н. П. Огарева в 2021 году, затем прошел ординатуру по кардиологии и рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова. До переезда в Егорьевск врач работал кардиологом в Арзамасе.

«Когда видишь, как после манипуляций пациент буквально на глазах возвращается к жизни, понимаешь — это новая веха медицины. Именно это вдохновило меня выбрать данное направление», — отметил Владислав Селюкин.

Врач представляет медицинскую династию в четвертом поколении. В сосудистом центре он работает под руководством Фурката Гафурова и уже провел более 15 операций. По словам главного врача Егорьевской больницы Дмитрия Каприна, привлечение перспективных и квалифицированных специалистов остается одним из ключевых направлений программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая нацелена на повышение доступности медпомощи для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.