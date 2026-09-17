«К сожалению, он больше не снимается. Из-за всех тех событий, которые с ним произошли, — очень печальных и, к сожалению, чудовищно несправедливых — он больше совсем не работает. Он совершенно сломлен и пребывает в глубокой депрессии», — заявил директор консерватории Сергея Рахманинова в Париже, продюсер Арно Фрилле.

Собеседник агентства добавил, что судебные тяжбы «полностью его уничтожили, подорвав морально и профессионально». Люди думают, что Депардье избегает ответственности, но на самом деле он даже не понимает сути претензий. Актер любит шутки, иногда грубоватые и на грани фола., но «такой уж он есть».

Во Франции в отношении Депардье ведется несколько судебных расследований. Актера подозревают в домогательствах, налоговом мошенничестве, отмывании денег и фиктивном проживании в Бельгии. В мае прошлого года артиста приговорили к 18 месяцам условного срока по делу о домогательствах к актрисам на съемках фильма «Зеленые ставни». Актриса Шарлотта Арну также обвиняет Депардье в изнасиловании.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.