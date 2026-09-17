По мировым стандартам: как выглядит обновленный Центральный московский ипподром

В столице открыли после реконструкции Центральный московский ипподром. РИАМО публикует фото одного из знаковых мест города.

«Сегодня с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства Оксаной Лут открыли ипподром после комплексной реконструкции. На Беговую улицу вернулась легенда, история которой насчитывает почти два столетия. А москвичи получили еще одно отличное общественное пространство», — заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, перед началом работ специалисты провели масштабное историко-архивное исследование. Параллельно шли комплексные обследования здания. Для максимальной точности и высокого качества применялись современные технологии, включая лазерное сканирование. Главному корпусу вернули исторический облик: треставрировали квадригу и скульптуры коней, расположенные на крыше, фасады и интерьеры.

«Конный стадион выполнен по всем мировым стандартам, существующим на данный момент. С точки зрения соревновательных процедур у нас предусмотрены две дорожки: одна — для скаковых лошадей, другая — для состязаний среди рысистых пород. Кроме этого, мы предусмотрели размещение двух тренировочных дорожек: с твердым и мягким покрытием. Для удобства проведения трансляций есть технические дорожки», — сказал заместитель руководителя департамента гражданского строительства Москвы Василий Гиляров.

Он добавил, что под территорией ипподрома проходит большой технический тоннель для крупной техники. Он позволяет обслуживать и соединять конный двор и зоны для соревнований. Также для лошадей есть отдельный тоннель, чтобы сократить перемещения по надземной части ипподрома.

Специалисты организовали рекреационную зону. Там сделали искусственный пруд, провели ландшафтное благоустройство с местами для отдыха, а во второй части появился конкурный стадион.

«Конный двор включает в себя 15 конюшен, но, кроме них, есть ветеринарная клиника с кабинетом УЗИ, рентгенодиагностики и постоперационного размещения и процедурный (кабинет — ред.). Конюшни обустроены по последнему слову техники, в них есть приточно-вытяжная вентиляция, которая обеспечивает необходимый микроклимат. В каждой конюшне есть своя кормокухня, в которой готовится завтрак, обед и ужин, мойка и солярий, и помещения для комфортного пребывания лошадей, денник», — уточнил заместитель руководителя департамента гражданского строительства города Москвы Сергей Малеев.

Для участников соревнований на территории Центрального ипподрома имеется спортивная база и гостевая конюшня для лошадей. Это значительно упрощает пребывание участников и снимает с них много логистических вопросов.

Восстановление облика ипподрома

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Архитектор и специалист по реставрации Валентина Мирошкина отметила, что перед началом работ эксперты изучили массу архивных материалов о Центральном московском ипподроме. Большие работы были проведены на фасаде основного здания. Специалисты демонтировали все поздние надстройки, элементы, нарушающие целостный облик объекта. Особое внимание реставраторы уделили самой узнаваемой архитектурной доминанте ипподрома.

«Квадрига выполнена из металлического каркаса с внешней оболочкой из шпиатра — это сплав цинка и олова с добавлением в незначительном количестве примесей. По данным скульптурам были отработаны усиления конструктива и восстановление целостности самой оболочки. Нам удалось воссоздать материал, отлить его и методом пайки доукомплектовать все утраты. Что любопытно, квадрига сохранилась с конца XIX века. Здание ипподрома было построено в 1889 году по проекту Барютина и Кулагина. И только в 1955 году здание было реконструировано Жолтовским», — рассказала Мирошкина.

Она отметила, что ранее на фасаде здания были две башни, украшенные квадригами, одна из них сохранилась в первозданном виде, а вторая была поделена на четыре отдельные скульптуры лошадей.

Специалисты провели работы внутри здания — были отреставрированы декор и прочие украшения.

В ходе работ выяснилось, что ярусы трибун были расписаны. Под многочисленными слоями краски обнаружились оригинальные пигменты. Эта находка позволила специалистам восстановить колористические решения и роспись.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Москве всегда с особым вниманием подходят к восстановлению памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Специалисты находят баланс между сохранением истории и движением вперед в соответствии с современными тенденциями.

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