CASE-IN открыл регистрацию для школьников и студентов Подмосковья

Открылась регистрация на Осенний кубок Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проводится при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для школьников 8–11 классов Московской области это шанс сделать первый шаг к поступлению в профильные вузы, а студентов ждут преимущества при зачислении в магистратуру и аспирантуру, приглашения на практики и стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В 2026 году чемпионат посвятили теме «Технологии будущего». Участники будут решать кейсы компаний-партнеров по цифровизации отраслей, внедрению искусственного интеллекта и цифровых двойников.

«Сегодняшние школьники и студенты — это главные архитекторы завтрашнего дня. Технологический суверенитет России начинается с ваших идей, расчетов и смелых инженерных решений. CASE-IN — это не только чемпионат, но и ваш личный билет в мир, где наука встречается с практикой, а талант получает заслуженное признание. Участники CASE-IN уже сегодня решают реальные задачи лидеров промышленности, чтобы завтра управлять процессами мирового уровня. Не ждите будущего — создавайте его сами! Регистрируйтесь и докажите, что за вами — сила российской инженерии», — отметила директор по коммуникациям президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Добрина.

Чтобы принять участие в Школьной лиге Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проводится при поддержке Президентской платформы «Россия — страна возможностей», старшеклассникам из Московской области нужно собрать команду из 3–4 человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте чемпионата.

На заочном отборочном этапе участникам предстоит решать кейсы, основанные на реальных технологических и производственных ситуациях. Организаторы подготовили три направления, в рамках которых юные инженеры разработают проекты по полной цифровизации ведущих отраслей страны, а также по внедрению искусственного интеллекта и цифровых двойников:

в общеотраслевом направлении лиги, реализуемом с использованием средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, команды будут выполнять задание СИБУРа. Победители отборочного этапа дистанционно представят свои проекты в полуфинале, а 17 декабря 15 лучших школьных команд лично презентуют разработки в финале. Регистрация открыта до 9 октября;

участников направления «Биотехнологии» ждет кейс ОЭЗ «Алабуга». 12 сильнейших команд по итогам отбора встретятся 2 декабря в онлайн-финале. Регистрация также открыта до 9 октября;

в направлении «Энергоклассные» участники решат кейс Российского энергетического агентства. Авторы лучших идей представят свои решения отраслевому сообществу в Москве 14 октября на Молодежном дне Международного форума «Российская энергетическая неделя». Регистрация открыта до 18 сентября.

Победители и призеры Школьной лиги CASE-IN получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на бакалавриат в один из 108 вузов-партнеров проекта, а также поездки на профильные смены всероссийских детских центров.

Студентам из Московской области для участия в Студенческой лиге Международного инженерного чемпионата CASE-IN, проходящего при поддержке Президентской платформы «Россия — страна возможностей», также необходимо пройти индивидуальную регистрацию на официальном сайте чемпионата и сформировать кросс-функциональные команды из 3–4 человек, чтобы продемонстрировать навыки в одном из четырех направлений:

общеотраслевое направление реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Национального исследовательского университета «МЭИ»;

направления «Нефтегазовое дело» и «Нефтепереработка и нефтехимия» проводятся при поддержке компании «Роснефть» в рамках студенческого фестиваля «Будущее Роснефти»;

направление «Горные машины и оборудование» поддерживают компании АЛРОСА и ООО «Нордголд Менеджмент».

Соревнования студентов начнутся с заочных отборочных этапов. В течение 10–14 дней командам нужно подготовить решение кейса и отправить его экспертам. Команды, получившие наиболее высокие оценки жюри, доработают свои проекты и 24–26 ноября представят их на дистанционных полуфиналах, где встретятся со студентами из других регионов. Финал чемпионата состоится 17 декабря в Москве. Сильнейшие студенты представят отраслевому сообществу итоговые решения, обсудят с экспертами вопросы построения карьеры и получат практические рекомендации.

Наградой для чемпионов и призеров станет приоритетное право поступления в один из 36 вузов-партнеров чемпионата на программы магистратуры и аспирантуры, приглашения на практики и стажировки с перспективой трудоустройства, а также вступление в Клуб победителей CASE-IN. Партнерами Студенческой лиги также выступают Союз машиностроителей России и АО «Атомэнергомаш».

Организаторы Чемпионата CASE-IN — Фонд «Надежная смена», Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Чемпионат поддерживают Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Проект включен в инициативу «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий в России и проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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