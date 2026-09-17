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«Похожи?»: звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина показала 11-летнюю дочь

Общество

Звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина показала поклонникам редкий снимок с 11-летней дочерью Дианой.

«Похожи?» — поинтересовалась Дылдина у подписчиков в личном блоге под селфи с дочерью в автомобиле.

На опубликованном снимке Илана одета в черно-белый костюм, а ее дочь Диана была в нежно-розовом пушистом свитере.

Артистка редко делится снимками с дочерью. При этом, по ее словам, Диана часто сопровождает звездную маму в командировках и рабочих делах.

Диана родилась в 2015 году в браке Иланы Юрьевой с предпринимателем Дмитрием Дылдиным.

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