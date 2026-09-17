Найдено тело российского моряка, пропавшего при обстреле танкера Hercules Star
Найдено тело российского моряка, который считался пропавшим после аварии на нефтяном танкере Hercules Star, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на генконсульство России в Дубае.
В настоящее время проводятся все необходимые процедуры, после которых тело будет передано для репатриации в Россию.
Генконсульство находится в постоянном контакте с органами ОАЭ, представителями судоходной компании и родственниками российского гражданина.
9 сентября нефтяной танкер Hercules Star под флагом Гибралтара серьезно пострадал в результате обстрела примерно в 44 км от порта Рашид в Дубае. Капитан танкера доложил о крене судна, находившегося на якоре. С тех пор судьба моряка оставалась неизвестной. В Генконсульстве заявили, что предпринимались все необходимые меры по стабилизации и буксировке судна к доку.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.