Найдено тело российского моряка, пропавшего при обстреле танкера Hercules Star

Найдено тело российского моряка, который считался пропавшим после аварии на нефтяном танкере Hercules Star , сообщает РЕН ТВ со ссылкой на генконсульство России в Дубае.

В настоящее время проводятся все необходимые процедуры, после которых тело будет передано для репатриации в Россию.

Генконсульство находится в постоянном контакте с органами ОАЭ, представителями судоходной компании и родственниками российского гражданина.

9 сентября нефтяной танкер Hercules Star под флагом Гибралтара серьезно пострадал в результате обстрела примерно в 44 км от порта Рашид в Дубае. Капитан танкера доложил о крене судна, находившегося на якоре. С тех пор судьба моряка оставалась неизвестной. В Генконсульстве заявили, что предпринимались все необходимые меры по стабилизации и буксировке судна к доку.

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