В Барнауле легкие 19-летнего парня покрылись пузырями из-за курения вейпа

Местный житель пришел в больницу из-за одышки и хронического кашля. Он признался врачам, что курит как обычные сигареты, так и электронные. При обследовании медики обнаружили у парня буллезную эмфизему — болезнь, при которой в легких появляются воздушные полости. Они могут внезапно лопнуть, после чего воздух попадает в грудную клетку, легкое сжимается и человек начинает задыхаться.

Барнаульца госпитализировали и экстренно прооперировали: хирурги удалили пораженные участки легкого. Операция прошла успешно, сейчас он идет на поправку.

Врачи не утверждают, что курение стало единственной причиной болезни, но называют его одним из главных факторов риска. После случившегося молодой человек пообещал больше никогда не прикасаться к сигаретам и вейпам.

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