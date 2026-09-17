Умер почти 2 года назад: крымского «покойника» задержали за дебош в Москве

«Покойника» задержали за дебош на севере Москвы. Неадекват под веществами приставал к людям и производил впечатление опасного человека, сообщает 112 .

Инцидент произошел в столичном районе Коптево. Хулиган оказался настолько плох, что сначала вызвали «психиатричку», а потом уже скорую помощь. Врачам пришлось дважды вводить ему «Галоперидол», чтобы просто погрузить в машину. Уже в больнице стало ясно, что пациент давно «мертв».

Медикам удалось уговорить агрессивного дебошира сообщить свои данные. 36-летний Влад из Крыма был признан умершим почти два года назад по решению суда. Однако мужчина не успел объяснить свое чудесное воскрешение, так как впал в кому из-за передозировки наркотиков.

В настоящее время Влад проходит лечение в столичной больнице. После выписки «мертвецом» займутся сотрудники полиции.

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