Брэд Питт в стиле милитари и Инес де Рамон в образе принцессы вышли в свет

62-летний актер Брэд Питт и его 33-летняя возлюбленная Инес де Рамон появились на публике. Они выбрали противоположные по стилю наряды, сообщает VOICE со ссылкой на Daily Mail.

Голливудский артист со спутницей пришли на премьеру своей новой картины «Сердце зверя» во Франклине, штат Теннесси. В остросюжетном боевике актер исполняет роль бывшего «морского котика» Джеймса Белмонта, который после авиакатастрофы в глуши Аляски пытается выжить и вернуться к людям вместе со своим псом.

Стилист Питта поддержал эту тему, подобрав ему футболку оливкового цвета, выцветший камуфляжный костюм из блейзера и брюк, а также ботинки из черной потертой кожи. Нотку гламура в милитари-образ добавили массивная золотая цепь и брендовые очки-авиаторы в тонкой металлической оправе со слегка затемненными стеклами. Питт выглядел моложаво — у него была модная прическа и аккуратно подстриженная борода с проседью.

Инес смотрелась контрастно на фоне звездного бойфренда, напоминая диснеевскую принцессу. Она выбрала бежевое платье в бельевом стиле с белыми ажурными вставками. Наряд с V-образным декольте и расклешенной юбкой в пол дополнили туфли в стиле Мэри Джейн из кремовой кожи.

Дизайнеру ювелирных украшений и фитнес-тренеру сделали броский макияж с акцентом на глаза и помадой винного оттенка. Волосы уложили вьющимися локонами, убрав верхние пряди с лица. Влюбленные держались за руки, позируя перед фотографами, сообщает Daily Mail.

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