В скорой не поверили: клещ укусил 3‑летнего мальчика в детском саду в ЯНАО

Клещ укусил в ногу 3‑летнего мальчика в детском саду в детском саду Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Диспетчеры скорой помощи даже не поверили маме ребенка, так как паразиты — редкость для региона, сообщает SHOT .

Редкий случай укуса клеща произошел на днях в Новом Уренгое. 27-летняя женщина забрала своего ребенка из детского сада. Дома, когда она переодевала сына, на ноге сына обнаружили крупного клеща, который успел присосаться. В панике мама вызвала скорую помощь. Диспетчеры, по ее словам, сначала удивились, что ребенка укусил именно клещ.

В больнице врачи удалили клеща. Анализ показал, что он был безопасен. Ребенок тяжело перенес укус: нога болела, с трудом ходил, место укуса жгло. Весь вечер после больницы мальчик провел в постели. Мать предполагает, что клещ пристал в саду, и уже попросила обработать территорию учреждения.

ЯНАО не входит в число эндемичных территорий, где клещи обитают и размножаются. Здесь регистрируются лишь завозные случаи. За первое полугодие 2026 года клещи укусили 33 местных, которые привезли паразитов из других регионов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.