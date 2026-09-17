Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

Российское продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году, будет действовать до конца 2028-го. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

В документе говорится о продлении с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые установили антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры.

На данный момент эти контрсанкции продолжают действовать против США, ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

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