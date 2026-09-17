Премьер Таиланда призвал иностранцев не ехать в страну, «чтобы умирать»

Премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун посоветовал иностранцам, которые долго живут в стране, жить в королевстве, но умирать на родине, сообщает новостной портал Nation .

«Недавно я узнал, что (от иностранцев — ред.) поступил даже запрос на создание частного кладбища. Это уже слишком, это выходит за все рамки. Вам следует быть благодарными за то, что мы позволили вам сюда приехать. Приехать, чтобы честно зарабатывать на жизнь», — заявил Чанвиракун на совещании с губернаторами провинций Таиланда.

Глава правительства и МВД призвал иностранных граждан уезжать умирать к себе на родину и пытаться эксплуатировать королевство. По его словам, иностранцы не должны без разрешения властей создавать религиозные учреждения и общины на территории Таиланда. Также им нельзя открывать молельные дома под видом получения лицензии на ресторан.

Чанвиракун добавил, что Таиланд готов принимать иностранцев, но сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Туризм приносит в страну деньги и инвестиции, но это не дает никому права эксплуатировать местных жителей или использовать инвестиции для ведения незаконной деятельности.

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