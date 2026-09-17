В АТОР рассказали, когда турист может вернуть 100% стоимости тура

Российские туристы могут вернуть полную стоимость зарубежного тура, если условия договора существенно изменятся, а также при отказе в выдаче визы или отмене поездки за несколько месяцев, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Существует несколько законных оснований, когда возврат возможен в полном объеме. В том числе когда происходит изменение существенных условий договора по инициативе туроператора до начала поездки», — говорится в сообщении.

При этом в ассоциации подчеркнули, что это не касается обстоятельств непреодолимой силы, за которые туроператор не может отвечать: закрытие аэропорта, отмена рейса, экстренное закрытие отеля.

Также компании должны вернуть деньги, если клиента пригласили в суд в качестве свидетеля, эксперта или потерпевшего. Помимо этого, средства возмещаются, если туристам запрещают выезжать за границу без явных причин или в случае ЧС в регионе отдыха. При отмене поездки за несколько месяцев сумма возврата будет зависеть от условий договора и наличия штрафов от поставщиков, заключили в АТОр.

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