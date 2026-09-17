В Одинцове открылся Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье

Сегодня Центр общественного наблюдения за ходом голосования начал работу в Одинцове. В течение 3-х дней голосования здесь будет осуществляться мониторинг избирательного процесса, поступать информация с участков региона, а также обрабатываться обращения жителей, сообщили участники открытия центра.

«Сегодня у нас нулевой, стартовый день, когда мы проверяем степень готовности всех основных направлений работы Центра общественного наблюдения, нашего штаба к этим важным дням в общественной и политической жизни региона», — сказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

По ее словам, в центре будет сосредоточена работа общественных наблюдателей и мониторинговых групп. Одной из основных задач станет оперативное получение информации о ходе голосования, фиксация возможных нарушений и реагирование на обращения, связанные с реализацией избирательных прав граждан.

Подготовка наблюдателей

В рамках подготовки к голосованию Общественная палата Московской области обучила более 4 тыс. общественных наблюдателей. Как отметил член Общественной палаты региона Константин Куракин, в ходе подготовки особое внимание уделялось не только требованиям законодательства и стандартам общественного наблюдения, но и разбору конкретных ситуаций, которые возникали во время предыдущих избирательных кампаний.

«Мы сосредоточились на ситуациях, коллизиях и случаях, которые имели место в предыдущей избирательной кампании. Разбирали конкретные случаи и происшествия, рассматривали, как на них нужно реагировать. Наши наблюдатели хорошо обучены и готовы реагировать на нестандартные ситуации», — сказал Константин Куракин.

По его словам, в работе общественного наблюдения активно участвуют молодежные и волонтерские организации. С ними Общественная палата Московской области заключила соглашения о взаимодействии.

Проверка избирательных участков

В период подготовки к голосованию общественные контролеры также проверяли готовность избирательных участков, в том числе их доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего было проверено около 300 участков.

«Особое внимание было уделено проверке готовности участков для голосования и их доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями», — отметила Татьяна Дмитриева.

Отдельное направление работы связано с организацией голосования в учреждениях социальной сферы, местах принудительного содержания и пунктах временного размещения. В учреждениях ФСИН Московской области организованы избирательные участки, голосование также пройдет в стационарных учреждениях социального обслуживания.

Общественный контроль в местах принудительного содержания

Как сообщил заместитель председателя Общественной палаты Московской области, председатель общественного совета ГУ ФСИН МО Сергей Леонов общественные наблюдатели будут присутствовать и в местах, где организовано голосование для содержащихся там граждан.

«Можно сказать, что те участки, которые проверяли на сегодняшний день, готовы к завтрашнему голосованию. На каждом участке, где будет проходить голосование в местах принудительного содержания, будут находиться общественные наблюдатели от Общественной наблюдательной комиссии», — сказал Леонов.

Он добавил, что видеозапись процесса голосования на таких объектах будет вестись с учетом установленного режима доступа и требований законодательства.

Безопасность и доступность

Отдельное внимание в ходе подготовки уделялось вопросам безопасности. По словам члена Общественной палаты Московской области, заместителя начальника ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» (ГКУ «Мособлпожспас») Сергея Щетинина, представители общественного контроля проверили помещения избирательных участков в рядке городских округах региона.

«Все требования пожарной безопасности и другие требования безопасности соблюдены. Соответствующие службы в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности, проведены необходимые инструктажи», — отметил Щетинин.

Юридическая помощь

В дни голосования участники избирательного процесса смогут получить юридическую консультацию. Как сообщил президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов, член Общественной палаты региона около 7 тыс. адвокатов региона и ассоциация юристов, объединяющая более 3 тыс. специалистов, будут оказывать правовую поддержку.

Впервые в рамках проекта адвокаты будут дежурить в муниципальных образованиях Московской области. За консультацией смогут обращаться избиратели, наблюдатели, волонтеры и члены избирательных комиссий.

«Мы должны принять участие в избирательной кампании и постараемся гарантировать качественную юридическую помощь всем, кто обратится», — сказал Галоганов.

Помощь избирателям

На избирательных участках также будут работать волонтеры. Они помогут людям с инвалидностью, пожилым гражданам, участникам специальной военной операции, родителям с маленькими детьми и другим избирателям, которым требуется помощь.

Как отметила Елена Жарова, волонтеры прошли специальное обучение и знают порядок оказания помощи на участках. При этом они не будут вмешиваться непосредственно в процедуру голосования: не заходят вместе с избирателем в кабинку и не заполняют за него бюллетень.

Дистанционное электронное голосование

Жители Московской области также смогут проголосовать дистанционно. По данным участников открытия центра, заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали более 732 тыс. жителей региона.

В Центре общественного наблюдения будет осуществляться мониторинг динамики дистанционного электронного голосования. Информация о ходе ДЭГ будет доступна через специализированную информационную систему.

«Мы сможем осуществлять общественный контроль за темпами дистанционного электронного голосования и ежедневно проводить мониторинг его динамики», — отметил член Общественной палаты Московской области Илья Ермаков.

Центр общественного наблюдения будет работать в течение всех дней голосования. В его работе примут участие представители Общественной палаты Московской области, общественных организаций, наблюдатели и эксперты.