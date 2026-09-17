Студент из Лобни выступает в финале Чемпионата высоких технологий

Студент колледжа «Подмосковье» Богдан Вишняков представляет Московскую область в финале Чемпионата высоких технологий, который проходит с 14 по 18 сентября в Великом Новгороде. 17 сентября участникам предстоит выполнить заключительные задания, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студент колледжа «Подмосковье» из городского округа Лобня Богдан Вишняков представляет Московскую область в финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Соревнования проходят с 14 по 18 сентября.

Богдан Вишняков участвует в компетенции «Специалист по организации питания на транспорте». Конкурсанта на площадке готовит и сопровождает эксперт-наставник, преподаватель колледжа Оксана Семенова.

Программа включает модули, которые моделируют производственные процессы операторов транспортного кейтеринга. В первые два дня студент разработал сбалансированное меню с учетом норм нутрициологии и требований к бортовому питанию, рассчитал объемы закупок, автоматизировал учет в программе «1С» и составил производственную программу для горячего цеха.

17 сентября, в третий соревновательный день, участники выполнят финальные задания. После этого экспертное жюри подсчитает баллы и подведет итоги чемпионата.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.