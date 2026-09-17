Театр Ногинска представит мюзикл «Дон Кихот. Человек из Ламанчи»

Московский областной театр драмы и комедии 18 и 19 сентября представит в Богородском округе премьеру мюзикла «Дон Кихот. Человек из Ламанчи» с Владимиром Ташлыковым в главной роли, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Московский областной театр драмы и комедии 18 и 19 сентября представит премьеру мюзикла «Дон Кихот. Человек из Ламанчи» по мотивам бродвейского мюзикла Дейла Вассермана. Постановка станет центральным событием открытия нового театрального сезона в Богородском округе.

Режиссер-постановщик, заслуженный артист России Валентин Варецкий, соединил в спектакле традиции русского психологического театра и современный музыкальный жанр. По сюжету Сервантес в тюремной камере спасает рукопись и предлагает сокамерникам разыграть историю Дон Кихота. Авторы постановки раскрывают ее как метафору силы искусства, которое помогает сохранить человеческое достоинство в сложных обстоятельствах.

В спектакле прозвучат 18 музыкальных номеров, а хор станет «голосом эпохи». Музыкальным руководителем выступила Ольга Безрукова, художником-постановщиком — Михаил Карягин, хореографом — Елена Ланкина, художником по свету — Алексей Бахтаров.

Главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Ташлыков, который в этом году отмечает 70-летие. Артист служит в театре более 40 лет и удостоен звания Почетного гражданина Ногинска. Премьерные показы посетят коллеги Ташлыкова, деятели культуры и представители округа и региона. После спектаклей пройдут закрытые встречи и поздравления юбиляра.

Возрастное ограничение: 16+.

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