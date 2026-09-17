Врач из Лотошина Лев Астафуров заключил контракт с Вооруженными силами

Врач-терапевт Микулинской амбулатории Лев Астафуров заключил годичный контракт с Вооруженными силами России и отправился в зону спецоперации. Прием пациентов продолжится, нагрузку распределили между действующими врачами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-терапевт Микулинской врачебной амбулатории Лотошинской больницы Лев Астафуров заключил годичный контракт с Вооруженными силами России и отправился в зону спецоперации. В амбулатории он работал два года.

Главный врач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев отметил, что Астафуров вел прием, помогал пациентам в сложных ситуациях и поддерживал молодых специалистов. В больнице обеспечили преемственность: прием пациентов продолжается, нагрузку распределили между действующими врачами, при необходимости привлекут выездные бригады.

«Решение Льва Анатольевича — это поступок, продиктованный чувством долга и ответственности. От всей души желаю ему беречь себя, сохранять врачебную собранность и вернуться к своим пациентам и нашей общей команде», — отметил Шиховцев.

Коллектив больницы пожелал врачу стойкости, выдержки и безопасного возвращения домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.