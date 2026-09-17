Проект по производительности труда сэкономил бизнесу Подмосковья 12 млрд руб

Совокупный экономический эффект компаний Подмосковья, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», превысил 12 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Уже сотни компаний Подмосковья стали участниками проекта „Производительность труда“. Вместе со специалистами Регионального центра компетенций предприятия находят слабые места в производственных процессах, сокращают потери времени и ресурсов. Компании, которые уже внедрили эти решения, получили реальный экономический эффект», — отметила зампред.

Московская область входит в топ-5 регионов по числу компаний — участников федерального проекта. После внедрения инструментов бережливого производства предприятия в среднем увеличивают выработку на 57%, сокращают объем незавершенного производства на 32% и снижают время протекания процессов на 34%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.