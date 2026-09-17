Педиатр Можайской больницы дала советы по профилактике болезней у детей

Педиатр детской поликлиники Можайской больницы Анастасия Романова рассказала, как родителям снизить риск неинфекционных заболеваний у детей с помощью питания, физической активности и режима дня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-педиатр детской поликлиники Можайской больницы Анастасия Романова напомнила, что риск неинфекционных заболеваний у детей, включая диабет, проблемы с сердцем и лишний вес, во многом связан с образом жизни.

По ее словам, родителям важно формировать у ребенка полезные привычки с ранних лет. Основу профилактики составляют сбалансированное питание без избытка сладостей и фастфуда, а также ежедневная физическая активность: прогулки, игры на свежем воздухе и занятия в спортивных секциях.

«Это режим дня, в котором достаточно времени отведено на полноценный сон. Именно эти простые правила помогают организму правильно расти и защищают его от болезней в будущем», — отметила доктор.

Романова добавила, что забота о здоровье должна стать частью повседневной жизни семьи. Личный пример родителей и семейные традиции помогают привить ребенку любовь к движению и полезной еде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.