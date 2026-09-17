Более 15 тыс школьников Подмосковья написали тренировочный ЕГЭ по математике

Более 15 тыс. одиннадцатиклассников из 486 школ Подмосковья 17 сентября прошли тренировочное тестирование по математике в формате ЕГЭ. Результаты направят в образовательные организации до 24 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Более 15 тыс. учащихся 11-х математических классов из 486 школ региона 17 сентября приняли участие в тренировочном тестировании в формате единого государственного экзамена. Мероприятие провели в рамках новой стратегии подготовки к ЕГЭ.

Тестирование позволило оценить предметные результаты школьников и качество математического образования в Подмосковье. Участники также смогли проверить знания и познакомиться с форматом и уровнем сложности предстоящего экзамена.

Для тренировки использовали контрольные измерительные материалы, разработанные для ЕГЭ. Каждый вариант включал 19 заданий, на выполнение которых отводилось 235 минут — 3 часа 55 минут. Максимальный первичный балл составлял 32.

Работа проверяла знания по алгебре, началам математического анализа, геометрии, теории вероятностей и статистике за 10–11 классы. Результаты тестирования направят в образовательные организации до 24 сентября. Педагоги смогут проанализировать типичные затруднения школьников и скорректировать рабочие программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.