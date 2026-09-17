Компания «Л-ПАК» запустит вторую очередь завода в Кашире в ноябре

Компания «Л-ПАК» запустит в ноябре вторую очередь производства гофрокартона и упаковки в ОЭЗ «Кашира», где уже работают три перерабатывающие линии и гофроагрегат. Расширение создаст около 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Л-ПАК» запустит вторую очередь производства гофрокартона и упаковочной продукции в особой экономической зоне «Кашира» в ноябре. Площадку во время рабочей поездки посетила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Соглашение о строительстве в Подмосковье завода „Л-ПАК“ подписали на ПМЭФ в 2023 году. В начале этого года компания открыла первую очередь нового завода, а вторую намерена запустить уже в ноябре — на предприятии уже установлены три линии переработки и гофроагрегат», — рассказала Зиновьева.

После расширения производства компания создаст около 200 рабочих мест для жителей региона. Продукцию изготавливают из экологического сырья — макулатуры и целлюлозы. Ее используют для упаковки продуктов питания, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники и автозапчастей.

Подобрать площадку для размещения предприятия в Подмосковье, в том числе в особых экономических зонах, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.