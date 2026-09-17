В специальной номинации «За развитие любознательности» РУВИКИ поддержит талантливых учителей, участников заключительного этапа конкурса. Об этом сообщила пресс-служба технологической платформы.

Заключительный этап самого масштабного педагогического состязания страны традиционно проходит в два тура в сентябре и октябре. В этом году первый тур принимает Белгородская область — родина победителя прошлого года, учителя китайского языка Дмитрия Баланчукова. Сегодня за звание лучшего учителя России борются 89 финалистов со всех регионов России. Второй, финальный тур для лауреатов конкурса состоится в Московской области.

Генеральный директор интернет-энциклопедии «РУВИКИ» Владимир Медейко выразил благодарность организаторам за возможность поддержать профессиональное сообщество.

«Мы признательны Министерству просвещения РФ за сотрудничество и возможность поддержать конкурс „Учитель года России“. Для нас большая честь отметить заслуги самых талантливых педагогов нашей страны. Пути современного учителя и экспертной энциклопедии во многом пересекаются. Наша общая цель — научить молодое поколение ориентироваться в колоссальных массивах информации и опираться в обучении исключительно на проверенные, достоверные факты», — сказал он.

РУВИКИ — современная российская интернет-энциклопедия. Проект сочетает автоматизацию и искусственный интеллект с экспертной проверкой данных, опираясь на сотрудничество с ведущими научными и культурными организациями страны. Такой подход обеспечивает уникальное сочетание скорости и точности: пользователи получают быстрый нейроответ, который формируется на основе проверенных материалов энциклопедии. РУВИКИ предоставляет пользователям информацию по самому широкому кругу вопросов и способствует популяризации знаний.