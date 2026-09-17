Ученики нашли опарышей в школьном обеде в Дальнегорске

В столовой одной из школ ученик был неприятно удивлен составом своего обеда. В макаронах ребенок обнаружил опарышей и сфотографировал их, сообщает Telegram-канал DPS VL .

Инцидентом заинтересовались Роспотребнадзор, который проверит соблюдение школой санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура Приморья обнаружила фотографию во время мониторинга социальных сетей и также инициировала проверку. Особое внимание уделят качеству продуктов, готовых блюд, их хранению и приготовлению.

Ранее россиянка купила в магазине кружку с объемной формочкой на дне. Из нее она пила чай и кофе, не обращая внимание на содержимое, а внутри в это время плодились черви.

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