В Сергиевом Посаде представили макеты культурного центра

Компания ООО «МПМ. ЦКИТА» представила результаты очередного этапа разработки архитектурно-градостроительной концепции культурно-представительского центра Сергиева Посада. С первыми объемными макетами ознакомился генеральный директор Фонда развития г. Сергиев Посад Владимир Ермолаев.

Согласно Стратегии развития Сергиева Посада, центр планируют построить на территории около 20 га в исторической части города. В его состав предполагается включить семь социально-культурных объектов, в том числе конгресс-центр на 2,4 тыс. мест и Музей православного искусства с экспозицией «Осада монастыря».

Макеты позволяют оценить планировочные и архитектурные решения, масштаб зданий и их взаимодействие с существующей застройкой. Заказчиком концепции выступает Фонд развития г. Сергиев Посад. Итоговые материалы передадут в московское подразделение фонда для последующей демонстрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

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Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.