В Солнечногорске проверили доступность участка в КДЦ «Тимоново»

Проверка готовности избирательного участка к приему маломобильных граждан прошла 17 сентября в КДЦ «Тимоново» Солнечногорска перед выборами 18–20 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В культурно-досуговом центре «Тимоново» проверили готовность избирательного участка к приему маломобильных граждан. В здании оборудованы отдельные парковочные места, входная группа с пандусом и кнопкой вызова администратора с улицы и внутри помещения. Для слабовидящих посетителей разместили информационные таблички с тактильными надписями.

«Важно, чтобы каждый житель мог реализовать свое избирательное право в комфортных и безопасных условиях. Помимо пандуса и табличек со шрифтом Брайля, здесь также предусмотрен специальный санузел, отвечающий всем необходимым требованиям. Для удобства перемещения между этажами установлен лифт», — отметил член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Юрий Зорин.

Персонал КДЦ готов встретить маломобильных граждан у входа, помочь воспользоваться пандусом, открыть двери и обеспечить сопровождение. С 18 по 20 сентября в Московской области пройдут выборы депутатов Государственной думы и Мособлдумы. В Солнечногорске будут работать 85 избирательных участков с 08:00 до 20:00.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.