В Лобне волонтеров обучили работе на выборах с 18 по 20 сентября

Волонтеры Лобни 14 сентября прошли обучение перед Единым днем голосования, который состоится с 18 по 20 сентября 2026 года. Активисты будут помогать избирателям ориентироваться на участках и разъяснять порядок голосования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Лобня 14 сентября состоялось обучение волонтеров, которые будут помогать в организации Единого дня голосования. Участникам рассказали об их задачах на избирательных участках.

Активисты будут встречать избирателей, подсказывать расположение участков, кабин для голосования, информационных стендов и других важных зон. Также волонтеры смогут разъяснить порядок, сроки и доступные форматы голосования.

Особое внимание уделили этике общения, ответам на вопросы и действиям в стрессовых ситуациях. На занятии разобрали типичные сценарии и отработали их на практике.

«Спасибо каждому, кто готов вложить свое время и силы в организацию важного общественного события! Вместе мы делаем процесс голосования понятным и удобным для всех жителей Лобни», — отметили организаторы обучения.

С 18 по 20 сентября 2026 года в Лобне пройдут выборы депутатов Государственной думы, Московской областной думы и совета депутатов городского округа. Адрес избирательного участка можно узнать на сайте ЦИК России или в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для голосования потребуется паспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.