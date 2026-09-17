В Сергиевом Посаде добровольцам СВО вручили знаки «Доброволец Донбасса»

Добровольцам, участвующим в специальной военной операции, 16 сентября в Сергиевом Посаде вручили нагрудные знаки «Доброволец Донбасса» и обсудили вопросы поддержки военнослужащих и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нагрудные знаки «Доброволец Донбасса» вручили участникам специальной военной операции в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Сергиевом Посаде. В церемонии участвовала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

Ветеран боевых действий, депутат совета Сергиево-Посадского городского округа Денис Ахромкин рассказал, что региональная организация «Союз добровольцев Донбасса» создана в 2015 году и объединяет добровольцев, защищающих Донбасс. В составе организации созданы два добровольческих батальона и седьмая штурмовая бригада «Союз добровольцев Донбасса».

«Это те, кто для себя принял решение, что они встанут и пойдут защищать нашу Родину. Поэтому неважно, какой у них статус, они все добровольцы, они все герои», — рассказала Оксана Ероханова.

Участники встречи также обсудили вопросы, волнующие военнослужащих и их семьи, включая оформление земельных участков, дороги, деревни и дома. Центр поддержки работает постоянно: там оказывают содействие в трудоустройстве, проводят юридические и психологические консультации, предоставляют социальную помощь и организуют сбор гуманитарной помощи. Обратиться можно по адресу: улица Валовая, 50А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.