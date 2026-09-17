В Солнечногорске обследуют Тимоновский мост перед ремонтом

Администрация Солнечногорска до конца сентября проведет экспертизу Тимоновского моста, который соединяет микрорайон Тимоново и военный городок «Сенеж», чтобы подготовить проект его модернизации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске 16 сентября провели обход Тимоновского моста с участием начальника управления благоустройства Алексея Яковлева и местных жителей. Администрация округа планирует обследовать сооружение и определить оптимальный вариант его обновления.

Мост соединяет микрорайон Тимоново и военный городок «Сенеж». По нему ежедневно ходят пешеходы и ездят велосипедисты, в том числе дети, направляющиеся в школу. Жители указали на проблемные участки конструкции и верхней части моста.

«Мы проведем полноценную экспертизу Тимоновского моста, чтобы определить конструктивное решение, соответствующее современным требованиям безопасности. При этом специалисты МБУ „ДЕЗ г. о. Солнечногорск“ продолжают ремонт локальных повреждений — заменяют изношенные деревянные элементы и восстанавливают участки с провалами полотна. За последний месяц уже заменили восемь таких участков, еще несколько восстановят на этой неделе. Ситуация находится на особом контроле администрации муниципалитета», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Экспертное обследование завершат до конца сентября. После получения заключения подготовят проектно-сметную документацию для модернизации моста, к реализации которой планируют приступить в 2027 году.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.