Россиянин отправился из Москвы в Таиланд на велосипеде

Россиянин в свой 27-й день рождения отправился на велосипеде из Москвы в Таиланд. Молодой человек планирует преодолеть путь за 180 дней.

«Я не знаю, что из этого получится. <…> Время покажет», — сказал пользователь etozhemisha на видео в Instagram*.

Михаилу предстоит долгий путь. Сначала он доберется до Челябинска, а затем отправится в Казахстан. Также россиянину предстоит пересечь Индию, Китай и ряд других стран. С собой у него лишь палатка и небольшой рюкзак.

Многие пользователи поддержали Михаила: «Продолжай, все получится», «Я в тебя верю, е****», «Крутейший сериал, мы подписались!», «Удачи! Щербинка с тобой», «Ждем тебя на Пхукете! Удачи в дороге» и др.

Однако не обошлось и без критики: «Когда поругался с родителями в детстве и ушел из дома, а вечером уже дома борщ х*******», «Умно начать ехать через всю страну на велосипеде ближе к зиме», «На самолете будет быстрее если что», «Я думала ты на лежачем п********** и передумаешь», «Очень амбициозно», — пишут пользователи под видео.

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