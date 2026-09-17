«3 Мерца из 5»: Politico оценило риск отставки канцлера Германии на выходных

Канцлер Германии Фридрих Мерц может подать в отставку уже на этих выходных — сразу после выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. Издание Politico назвало пять сценариев перестановок в правительстве, оценив каждый по пятибалльной шкале в виде «лиц Мерца», сообщает РБК .

Поддержка Мерца на этой неделе упала до 14%, а его альянса ХДС/ХСС — до беспрецедентного минимума в 18%. Ультраправая «Альтернатива для Германии» лидирует с 29%. По данным Politico, члены партии в частном порядке обсуждают смену канцлера, чтобы остановить падение поддержки правительства.

В «три Мерца из пяти» оценили возможную борьбу за власть канцлера или уход из-за отсутствия поддержки партии. В «два Мерца» оценили вариант, что он может потребовать голосования, чтобы доказать поддержку коалиции. Вынужденный уход из-за недоверия оценили в единицу, а вариант коалиции с АДГ оценили в «ноль Мерцев».

В сентябре на выборах в Саксонии-Анхальт АдГ набрала 43,8% — лучший результат в истории партии на земельных выборах. ХДС получил 17,2%, СДПГ — 9,3%. После этого Мерц назвал результаты «тектоническим сдвигом» и признал, что ХДС «катастрофически проиграл».

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