Газманов, Долина и Успенская рассказали о привычках для поддержания формы

Лариса Долина 10 сентября отметила 71-летие. При росте 164 см певица весит 56,5 кг, соблюдает интервальное голодание с перерывом в еде 18–20 часов, плавает, играет в теннис и катается на лыжах. Олег Газманов в 75 лет ежедневно отжимается 75 раз, делает зарядку, ходит пешком, занимается сапсерфингом, теннисом и велосипедом. Он следит за балансом белков, жиров и углеводов.

Валерий Леонтьев тренируется ежедневно: занимается на тренажере, бегает, выполняет упражнения с отягощениями и плавает. Он не ест сахар, хлеб, картофель, белый рис и макароны, отказался от алкоголя. Любовь Успенская занимается йогой, медитацией, растяжкой, плавает и практикует стойку на голове; певица придерживается дробного питания. Алла Пугачева, по данным издания, ограничивает соленое, сладкое и сдобное, гуляет и плавает.

Пластический хирург, дерматовенеролог и косметолог Адель Файзулина отметила, что после 60–70 лет внешность нельзя отделять от здоровья. Она рекомендовала следить за питанием, сном, мышечной активностью и состоянием кожи, а нагрузки и добавки подбирать с учетом состояния организма и рекомендаций врача. Эксперт подчеркнула, что косметологические и хирургические процедуры требуют индивидуальной оценки.

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