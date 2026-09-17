Капремонт детсада «Колосок» завершат в Воскресенском округе в 2026 году

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Колосок» школы «Горизонт» в селе Федино Воскресенского округа выполнен на 95%. Работы планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения «Колосок» средней школы «Горизонт» в селе Федино Воскресенского округа выполнен на 95%. Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья» за счет регионального бюджета.

Строители выполняют пусконаладочные работы, завершают отделку, собирают и устанавливают мебель, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают территорию детского сада.

В здании обновили фасад, выполнили внутреннюю отделку и кровельные работы, модернизировали пищеблок и обустроили входную группу. Также заменяют инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы, потолки, окна и двери. В рамках капремонта предусмотрена замена мебели. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.