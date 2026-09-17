Налог на новостройки в Москве вырастет в 3,6 раза

Владельцы московских новостроек, сданных после 2024 года, по итогам 2025 года заплатят налог на имущество в среднем в 3,6 раза больше собственников жилья в старом фонде, сообщает АБН24 .

За квартиру площадью около 53 квадратных метров в старом доме начислят около 7,9 тыс. рублей, в новостройке — до 28,2 тысячи. Уведомления придут осенью, оплатить налог нужно до 1 декабря.

Эксперт по недвижимости Мария Кудреватых объяснила разницу высокой кадастровой стоимостью новостроек и отсутствием лимита на ежегодный рост налога для недавно сданных объектов. Кадастровую цену нового жилья фактически привязывают к стоимости сделки по договору долевого участия.

«Когда мы говорим с вами про рынок новостроек, то здесь мы сразу же видим, по какой цене этот объект приобретался в договоре долевого участия. Мы предполагаем, что люди, покупая этот объект, они покупали по рыночной цене. То почему бы кадастровую не привязать к этой рыночной стоимости? Поэтому это как будто бы логично», — отметила специалист.

Кудреватых добавила, что кадастровая стоимость старого фонда обновляется реже и не отражает все рыночные колебания. Оспорить оценку новостройки теоретически возможно, но таких случаев на практике пока не было. До покупки квартиры оценить будущий налог нельзя: покупатель приобретает у застройщика право требования, а не готовый объект.

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