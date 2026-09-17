Россиянам назвали 7 способов снизить расходы на электричество осенью

Сначала стоит проверить в квитанции тип счетчика и тарифную схему. Многотарифный учет может быть выгоден тем, кто стирает, моет посуду, нагревает воду или заряжает технику в льготные часы. Перед заменой счетчика нужно сравнить расход по часам за две-три недели. Устанавливать, менять и опломбировать прибор могут только сетевая организация или гарантирующий поставщик.

Сократить потребление помогут светодиодные лампы в помещениях, где свет горит дольше всего, и отключение редко используемой техники через сетевые фильтры с выключателем. Холодильник, роутер и отопительное оборудование отключать нельзя. Не следует включать без присмотра энергоемкие приборы или одновременно запускать несколько мощных устройств в старой электросети.

Перед покупкой обогревателя стоит проверить окна, двери и радиаторы: тепло может уходить через щели. Обогреватель мощностью 2 кВт за пять часов потребляет около 10 кВт·ч. На кухне экономят нагрев нужного объема воды, чистка чайника от накипи, посуда с крышкой и полная загрузка стиральной машины. Вмешиваться в работу счетчика и проводки нельзя: это незаконно и опасно. Для оценки экономии нужно фиксировать показания счетчика и работу мощных приборов.

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