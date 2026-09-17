Эксперты объяснили, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Жизнь от зарплаты до зарплаты связана не только с обязательными расходами, но и с привычкой откладывать остаток средств в конце месяца. Эксперты советуют сначала переводить деньги в накопления, а затем планировать остальные траты.

PR-директор ГК Lime Credit Group Диана Притыко назвала минимальным ориентиром резерв на три месяца расходов: около 90–120 тыс. рублей для одного человека и 200–300 тыс. рублей для семьи из трех-четырех человек. Целевой запас, по ее оценке, должен покрывать шесть месяцев. Директор ПАО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин считает допустимым резерв на один-два месяца на старте.

Стратег Никита Малов отметил, что размер подушки стоит рассчитывать с учетом вероятных рисков: лечения, ухода за родственниками или ремонта. Эксперты предлагают начинать с 5% дохода или даже с 500 рублей, провести аудит трат и держать основной резерв в ликвидных инструментах — на накопительном счете или вкладе с возможностью снятия.

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