Диетолог заявила, что тыква полезна после готовки

Диетолог Нурия Дианова рассказала, что запеченная, вареная и приготовленная на пару тыква сохраняет полезные свойства. Она посоветовала сочетать овощ с источниками жиров, сообщает Общественная Служба Новостей .

Тыква содержит бета-каротин, клетчатку, калий и магний, рассказала исполнительный директор Научно-исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Бета-каротин превращается в витамин А, необходимый для зрения, кожи, слизистых и иммунной системы.

Дианова отметила, что сырая тыква не имеет преимущества перед приготовленной. Запекание при 180–200 градусах делает антиоксиданты доступнее, а варка и тушение также сохраняют свойства овоща. Больше микронутриентов помогает сохранить приготовление на пару, особенно в скороварке.

Эксперт посоветовала добавлять к тыкве растительное масло или ореховую пасту: жиры улучшают усвоение бета-каротина. Семечки и нерафинированное тыквенное масло также содержат белки, жиры и цинк. При этом латте, сиропы и цукаты с тыквой стоит ограничить из-за избытка сахара.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.