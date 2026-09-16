Изъять и уничтожить: принято решение о 20-й серии вакцины «Мультикан-8»

Россельхознадзор потребовать изъять и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак «Мультикан-8», которую связывают с гибелью сотен домашних питомцев, следует из распоряжения ведомства .

«Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору на основании приказа от 11.09.2026 № 1163 принято решение об изъятии из обращения с последующим уничтожением лекарственного препарата для ветеринарного применения „Мультикан-8“ (серия 20, срок годности 01.2028), производитель ООО „Ветбиохим“», — говорится в распоряжении.

По информации Baza, распоряжение уже начало поступать в регионы. В Россельхознадзоре отметили, что срок годности партии истекает в январе 2028 года, однако она не соответствует требованиям качества.

Изъятие и уничтожение легло на плечи производителя — компании «Ветбиохим». После этого они обязаны предъявить подтверждающие документы.

Ранее в Сети появилась информация об ухудшении состояния и даже гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8». Владельцы погибших питомцев сообщили, что им предлагали компенсацию в обмен на отказ от претензий.

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