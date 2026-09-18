Цветы, деньги или сертификат: россияне рассказали о бюджете подарка учителю

Почти каждый второй россиянин планирует купить подарок ко Дню учителя, а средний бюджет на одного педагога составит около 1,4 тыс. рублей. Чаще всего учителям собираются дарить цветы, сертификаты и сладости, показало исследование «Авито Товаров» и «Авито Рекламы», которое имеется в распоряжении РИАМО.

Каждый второй готовит подарок учителю

По данным исследования, 43% опрошенных собираются приобрести подарок ко Дню учителя. Чаще всего поздравить хотят классного руководителя — такой вариант выбрали 38% респондентов, планирующих покупку.

Еще 14% собираются подарить что-то учителю начальных классов, 13% — сразу нескольким педагогам, а 11% — преподавателю колледжа или вуза.

Среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет последний вариант оказался значительно популярнее: 28% молодых респондентов планируют поздравить преподавателя колледжа или вуза.

Цветы оказались самым популярным подарком

При выборе подарка россияне чаще всего останавливаются на универсальных вариантах. 29% планируют купить учителю цветы или небольшой букет. На втором месте оказались сертификаты — их выбрали 24% опрошенных. Еще 23% собираются подарить сладости, чай, кофе или набор продуктов.

В пятерку популярных вариантов также вошли подарочные наборы (18%) и деньги (9%).

При этом главным критерием при выборе подарка для 34% россиян стала практичность. Еще 29% обращают внимание на качество товара, а по 27% — на соответствие подарка интересам и характеру учителя, а также внешний вид и оформление.

Оригинальность и цена важны для каждого четвертого участника исследования — по 25%.

Сколько готовы потратить на подарок

В среднем россияне планируют потратить на подарок одному учителю 1401 рубль.

Самая популярная сумма — от 2001 до 3000 рублей: такой бюджет назвали 25% участников опроса. Еще 23% готовы потратить от 501 до 1000 рублей, а 22% — от 1001 до 2000 рублей.

Почти половина учитывает онлайн-рекламу

На выбор подарка может влиять и онлайн-реклама. 47% опрошенных так или иначе обращают внимание на рекламные предложения при покупке.

Для 16% респондентов реклама становится одним из главных факторов выбора. Еще 31% замечают рекламные предложения, но принимают окончательное решение с учетом других характеристик товара. Время от времени на такую рекламу обращают внимание 26%.

«Подарок ко Дню учителя — пример категории с понятным сезонным спросом: ближе к празднику люди начинают искать конкретные идеи и сравнивать варианты по цене, качеству и практичности. По данным исследования, почти каждый второй опрошенный учитывает онлайн-рекламу при выборе подарка. Для бизнеса это возможность показать подходящее предложение именно в период, когда интерес к категории и готовность к покупке растут», — сказал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

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