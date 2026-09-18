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Теплая погода и дождь ожидаются в Московском регионе в пятницу

Общество

В Подмосковье и Москве в пятницу температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ

Прогнозируется переменная облачность.

Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 8 — плюс 10 градусов, днем 19 сентября — от плюс 18 до плюс 20. Местами пройдет небольшой дождь.

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