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Теплая погода и дождь ожидаются в Московском регионе в пятницу

В Подмосковье и Москве в пятницу температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ