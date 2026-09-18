Избиратели села Нутэпэльмен на Чукотке уже обеспечили 100% явку

В селе Нутэпэльмен на Чукотке в первый день голосования в выборах приняли участие все избиратели, включенные в список, сообщается на сайте Чукотского автономного округа.

Избиратели голосовали на выборах депутата Госдумы РФ и депутатов думы Чукотского автономного округа восьмого созыва.

«Небольшое северное село вновь показывает свою особенную черту: здесь такие события редко остаются где-то в стороне — жители знают друг друга, приходят на участок и принимают решение лично», — говорится в сообщении администрации муниципального округа Эгвекинот.

Выборы в РФ проводят с 18 по 20 сентября. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится избирательный участок россияне могут на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах, в информационно-справочном центре ЦИК России — 8-800-200-00-20.

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