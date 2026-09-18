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Свыше 350 беспилотников летели на Московский регион этой ночью

Минувшей ночью в сторону Московского региона летело более 350 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что БПЛА летели с 20:00 17 сентября по 08:00 18 сентября.

Большая часть из этих беспилотников была сбита на дальних рубежах. 64 дрона уничтожены на подлете к мегаполису.

Также мэр сообщал, что этой ночью перехватили несколько БПЛА, летевших к Москве.

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