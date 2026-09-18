Осы, шершни и кровососущие мухи: кто хочет сожрать россиян осенью

Осенью россиянам стоит быть внимательнее при встрече с осами, шершнями и мухами-жигалками, сообщила РИАМО кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела защиты леса ВНИИЛМ Ирина Комарова.

«Пожалуй, самые известные примеры — это осы и шершни, у которых перед зимовкой оплодотворенные самки ищут защищенные места для спячки, что может сопровождаться повышенной агрессивностью», — рассказала Комарова.

Изменение поведения насекомых перед зимой связано сразу с несколькими факторами. С приближением холодов они активнее ищут укрытия и источники пищи, а конкуренция за необходимые для выживания ресурсы возрастает.

«В этот период они могут становиться более раздражительными и „нападающими“, так как конкуренция за теплые места и источники пищи возрастает», — пояснила биолог.

Она отметила, что поведение насекомых меняется также из-за особенностей их жизненного цикла и физиологической подготовки к зимовке. В частности, перед холодами им необходимо накопить достаточное количество питательных веществ.

«Есть еще такая разновидность мух — надоедливые осенние жигалки, которые так и норовят укусить человека, чтобы напитаться кровью перед зимой», — отметила Комарова.

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