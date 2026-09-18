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Насморк — уже основание: врач объяснил, когда ребенку нельзя делать прививку

ЭксклюзивЗдравоохранение
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

При хронических заболеваниях или респираторных вирусных ребенку делать прививку нельзя, заявил РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

«Во-первых, если есть аллергия, это должно быть прописано в медкарте, тогда ребенок просто попадает автоматом под медотвод. Во-вторых, если сейчас он болеет каким-нибудь вирусным, респираторным заболеванием. Просто насморк или кашель тоже, так как бывает течение без температуры, это тоже считается», — сказал Звонков.

Он отметил, что медицинский отвод от вакцинаций также предоставляется, если у ребенка есть хронические заболевания, относящиеся к системным, например, псориаз, волчанка.

«Обычно это все записано уже в медкарте. То есть медсестра сначала смотрит карту, там прям на обложке должна быть запись сделана или в компьютере», — уточняет Звонков.

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